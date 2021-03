Duisburger Polizei-Bilanz vom Wochenende : Vier Promille am Steuer, gescheitertes Parkmanöver und Fahrversuche von betrunkenen Teenagern

Vier Promille am Steuer, gescheitertes Parkmanöver und Fahrversuche von betrunkenen Teenagern

Die Duisburger Polizei hatte am Wochenende einiges zu tun. Foto: dpa/Carsten Rehder

Duisburg Die Duisburger Polizei hatte am vergangenen Wochenende eine ganze Menge zu tun. Gleich dreimal sorgte Alkohol am Steuer für Ärger. Den Vogel schoss ein 45-Jähriger ab – mit vier Promille im Blut.

Ein Zeuge alarmierte am Freitag gegen 15 Uhr die Polizei, weil ein Skoda-Fahrer offenbar betrunken von einer Tankstelle an der Hafenstraße in Ruhrort losgefahren sei. Die Beamten konnten den Mann ausfindig machen.