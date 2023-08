Obduktionsbericht liegt vor 56-Jähriger aus Duisburg starb durch zwei Schüsse aus Polizeiwaffe

Noch unmittelbar am Tatort wurden unter anderem die Dienstwaffen, die Distanzelektroimpulsgeräte und die Bodycams der eingesetzten Polizisten sichergestellt. Eine der getragenen Bodycams war nicht eingeschaltet, bei der anderen sichergestellten Bodycam dauert die Auswertung – wie auch die der umfangreich gesicherten übrigen Spuren – noch an, hieß es am Montag vonseiten der Staatsanwaltschaft.