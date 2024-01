Mordkommission eingerichtet Duisburger Polizei ermittelt nach zwei brutalen Messerattacken

Update | Duisburg · In Duisburg kam es am Donnerstag unabhängig voneinander in Marxloh und der Altstadt in Duisburg zu zwei schweren Angriffen mit Messern. In einem Fall schwebte das Opfer zeitweise in Lebensgefahr. Das SEK stürmte später die Wohnung eines Verdächtigen.

19.01.2024 , 14:06 Uhr

Nach zwei Gewalttaten in Duisburg ermittelt die Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

In Duisburg ermittelt die Polizei nach Informationen unserer Redaktion aus Sicherheitskreisen nach zwei brutalen Messerattacken, die sich unabhängig voneinander am frühen Donnerstagabend in Marxloh und der Altstadt zugetragen haben. Eines der Opfer schwebte am Abend noch in Lebensgefahr, am Freitagmittag gaben die Ärzte dann Entwarnung. Zunächst kam es etwa gegen 17.45 Uhr auf der Weseler Straße in Marxloh zu einem Streit zwischen drei Männern (25, 49 und 57 Jahre alt) auf der einen Seite und einem 16-Jährigen sowie einem 25-Jährigen auf der anderen Seite: Letztere sollen die Geschädigten sein. Nachdem beide Seiten zunächst in einen verbalen Streit geraten waren, eskalierte die Situation. Dabei wurde einem Mann ein Messer in den Rücken gestochen. Die Polizei konnte die mutmaßliche Tatwaffe in der Nähe des Tatorts sicherstellen. Die Täter konnten zunächst flüchten; die mutmaßlichen Täter sollen gefilmt worden sein. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdeliktes, versuchten Totschlags und Beteiligung an einer Schlägerei. Jugendkriminalität in NRW steigt deutlich – vor allem bei Kindern Mehr Tatverdächtige unter 14 Jahren Jugendkriminalität in NRW steigt deutlich – vor allem bei Kindern Etwa eine Stunde nach dem Vorfall in Marxloh kam es in der Duisburger Altstadt gegen 18.40 Uhr an der Tibistraße zu einer weiteren Messerattacke. Hinweise auf einen Zusammenhang gibt es bislang nicht. Dabei wurde infolge eines Streits von zunächst drei Männern auf einen 27-Jährigen mit einem Baseballschlager eingeschlagen sowie mit einem Messer eingestochen. Das Opfer erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen sowie Stichwunden im Rücken- und Schulterbereich. Zunächst schwebte das Opfer in Lebensgefahr. Die Polizei konnte zwei der drei mutmaßlichen Angreifer infolge eines Hinweises von Zeugen wenig später in einer Wohnung vorläufig festnehmen. Dabei kam ein Spezialeinsatzkommando zum Einsatz. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte außerdem mehrere Tütchen Betäubungsmittel sicher. Der 19- und 27-Jährige (beide türkische Staatsangehörigkeit) werden am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter wegen des Verdachts des versuchten Totschlags vorgeführt. Ihr Komplize ist weiterhin flüchtig. Er wird auf 30 Jahre und etwa 1,70 Meter Größe geschätzt. Immer wieder kommt es auf den Straßen in NRW zu schweren Messerattacken. So erfasste die Polizei im 2022 in Nordrhein-Westfalen insgesamt 5081 Fälle mit Stichwaffen. Die Polizei ging im vergangenen Jahr mit Schwerpunktkontrollen, die unter anderem in Düsseldorf, Köln und Dortmund stattfanden, gegen die Messergewalt auf den Straßen vor. Zudem gibt es in Köln und Düsseldorf auf den Feiermeilen temporäre Waffenverbotszonen.

