Großaufgebot in Duisburg Polizei bereitet sich auf Palästina-Demo und Hochrisikospiel vor

Geplant ist nach der Kundgebung ein Marsch vom Hauptbahnhof über die Friedrich-Wilhelm-Straße am Kantpark vorbei und dann in einem Bogen zum Hochfelder Markt. Insgesamt drei Stunden sind für die Demonstration unter dem Motto „Stoppt die Bombardierung und Blockade von Gaza“ geplant, gegen 14.30 Uhr soll sie sich in Hochfeld dann auflösen. Eine Gegendemo war nach Polizeiangaben am Freitagmorgen nicht angemeldet.