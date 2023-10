Polizei mit Großaufgebot vor Ort Demonstrationen in Duisburg – Strafanzeige gegen Teilnehmer

An einem Aufzug, der vom Brückenplatz über die Wanheimer Straße bis zur Pauluskirche führte, beteiligten sich rund 110 Teilnehmer an einer Pro-Palästina-Demonstration. Eine Gegenversammlung fand mit 70 Teilnehmern in Form einer Kundgebung an der Karl-Jarres-Straße in Höhe Wanheimer Straße statt. Diese Teilnehmer bekundeten ihre Solidarität mit Israel.