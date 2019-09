Poesie- und Liederabend : Kunstabend zeigt die Nacht mit all ihren Facetten

Kunstabend zeigt die Nacht mit all ihren Facetten

Duisburg Ein bemerkenswereer Poesie- und Liederabend fand hinter der Bühne im großen Haus des Stadttheaters statt. Eine Wiederholung gibt es am 29. September.

Schon der Aufführungsort deutet auf das übergreifende Thema des Poesie- und Liederabends im Stadttheater. „Farben einer Nacht“, von und mit Jörg Maria Welke, findet hinter der Bühne des großen Hauses statt, im schummrigen Zwielicht zwischen Hebebühnen, Requisiten und einer Menge Technik. Die Nacht mit all ihren Facetten beleuchtet das – mit Blick auf seine Form – schwer fassbare Stück von Welke. Klassische, aber auch moderne Lieder, hervorragend arrangiert von Dirk Wedmann für ein ungewöhnliches Ensemble, wechseln sich mit freier Poesie rund um das Thema „Nacht“ ab.

Mezzosopranistin Boshana Milkov singt dann über den ganzen Abend verteilt klassische und moderne Lieder zwischen den Rezitationen der beiden Sprecher. Einmal mehr beeindrucken dabei die geschmackvollen Arrangements, die auch das, aus Ensemblesicht, schwierig zu integrierende Instrument Akkordeon passend in die teils stark verfremdeten Versionen der Songs einbindet. Alle musikalischen Einwürfe sind sehr träumerisch, oft vage und im Ansatz formlos, eben passend zum Thema der Nacht, deren Unwirklichkeit auch von Jörg Maria Welke und Veronika Maruhn aufgegriffen werden.

Dabei geht es meistens sehr philosophisch zu, nach einer Ausführung zu allerhand Mond-Aberglauben erklärt Welkes Charakter zum Beispiel, dass ihn an der Dämmerung besonders ihre Flüchtigkeit fasziniert. Überhaupt sind die Charakter, oder Nicht-Charakter, der Sprecher ein interessanter Aspekt des Stücks. Wer oder was da spricht, ob die Einwürfe autobiographisch oder frei erfunden sind, wird nie klar. Klar ist aber, dass sich die Erzählungen auf reale Erlebnisse stützen, die sicher jedem in der einen oder anderen Form schon einmal begegnet sind.