Fußballgolf in Rumeln-Kaldenhausen Riesiger Soccerpark auf früherem Freibadgelände am Toeppersee geplant

Rumeln-Kaldenhausen · Auf dem Gelände des früheren Freibades am Toeppersee plant der Investor „Soccerfun“ aus Dirmstein in Rheinland-Pfalz einen knapp 57.000 Quadratmeter großen „Soccerpark“ Duisburg, auf dem künftig Fußballgolf gespielt werden kann. Was dahinter steckt und wie es dort nun weitergehen soll.

02.01.2023, 15:18 Uhr

Die Fußballgolfanlage soll am Kleinen Toeppersee, der sogenannten Tegge, entstehen. Foto: dpa