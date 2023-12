Immobilienanalyse Duisburg auf Platz drei der Städte mit den günstigsten Immobilien

Demnach finden Hauskäufer das größte Angebot an Immobilien unter 250.000 Euro in den sogenannten B-Städten, angeführt von Dresden. Dort fällt über die Hälfte der zur Verfügung stehenden Immobilien (4.800 Angebote) in die Preisklasse, dicht gefolgt von Essen (bei 3.500 Gesamtangeboten). In Duisburg befinden sich knapp 49 Prozent der Immobilien in der Preisklasse unter einer Viertelmillion Euro. Etwa 2.800 Immobilien standen in den ersten drei Quartalen zum Kauf bereit.