6-Seen-Wedau Was die Gebag mit dem Wasserturm vor hat

„Geschichte erhalten“ – das ist der Wunsch der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gebag, die wie berichtet die Planungen für das größte Wohn-Neubaugebiet in NRW vorantreibt: Sie beginnt in dieser Woche mit den Sanierungsarbeiten am historischen, denkmalgeschützten Wasserturm auf der Projektfläche 6-Seen-Wedau. Seit Ende März sei die Fläche rund um den Turm neu beschottert und das Gebäude eingerüstet worden, teilte das Unternehmen jetzt mit.