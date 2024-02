Solidarität mit Israel Duisburg plant Partnerschaft mit Ashdod am Gazastreifen

Die Kontaktvermittlung stellt die Vertretung des Landes NRW in Tel Aviv her. Auch andere Kommunen sind aufgerufen, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Bislang gibt es rund 30 Städte und Gemeinden in NRW, die eine Städtepartnerschaft mit Israel haben – allerdings liegen die betreffenden israelischen Städte im Gegensatz zu Ashdod nicht in der Nähe des Gazastreifens. Dies soll sich durch das Aktionsprogramm des Landes nun ändern.