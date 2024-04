Zukunft der Kaufhof-Immobilie in Duisburg ungewiss „Abriss und Neubau wäre weder ökologisch noch nachhaltig“

Bereits im Juni vergangenen Jahres war Schluss. Das traditionsreiche Warenhaus an der Düsseldorfer Straße schloss für immer seine Pforten. Seitdem hat sich in dieser Immobilie nichts mehr getan, und auch das benachbarte Parkhaus wurde geschlossen. Zurzeit ist nicht absehbar, dass sich dort auch nach einem Jahr Stillstand noch etwas bewegt. Das ist allerdings nicht unbedingt ein Sonderfall. Häufig passiert es, dass nach der Schließung eines Warenhauses mit der leer stehenden Immobilie jahrelang nichts passiert. In Ratingen gab es 14 Jahre lang keine richtig gute Idee, wie es mit einem ehemaligen Kaufhaus weitergehen soll.