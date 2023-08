Pilotprojekt in Duisburg Besonderes Taubenfutter soll Eientwicklung verhindern

Bereits im Mai sei in der Nähe des Hauptbahnhofes eine Vogelfutterstation installiert und damit befüllt worden, heißt es in der Mitteilung. Aktuell werde die Situation und Entwicklung beobachtet und begutachtet. Sofern das Projekt positiv ausfalle, soll damit auch in weiteren Stadtteilen, wie beispielsweise in Homberg-Hochheide, die Taubensituation eingedämmt werden.