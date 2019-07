Kammerkonzert : Spätromantisches Panorama

Duisburg Im „Kammerkonzert Extra“ spielte der Pianist Boris Giltburg alle 24 Préludes von Sergej Rachmaninow.

Man kann die Préludes von Rachmaninow einzeln oder in jeder beliebigen Kombination vortragen – ihr musikalischer Reifeprozess erschließt sich aber am besten, wenn man damit einen ganzen Konzertabend füllt, mit der Pause vor op. 32. So machte es jetzt der Pianist Boris Giltburg, geboren 1984 in Moskau und aufgewachsen in Israel, in der Saison 2017/18 Duisburgs „Artist in Residence“ (Gastkünstler, die RP berichtete), im jüngsten „Kammerkonzert Extra“ zum Abschluss der Sasion 2018/19 in der gut gefüllten Philharmonie Mercatorhalle. Da war dann auch zu hören, wie sehr Giltburg mit diesem Zyklus verwachsen ist, wie er dessen Tücken, Stolpersteine und nicht zuletzt Schönheiten sehr genau kennt. Und da wurde außerdem klar, dass auch er seit „seiner“ Duisburger Saison noch an künstlerischer Reife gewonnen hat, dass er seine vorzügliche Spieltechnik, seinen blitzblanken Anschlag und seine sehr genaue, fast immer ebenso korrekte wie lebendige Gestaltung inzwischen noch viel mehr in den Dienst der jeweiligen Musik stellt. Das Rachmaninow-Spiel von Boris Giltburg besitzt in der Tat jene überragende Qualität, die dem Künstler in der werbenden Ankündigung des Konzerts zugeschrieben wurde. Es gibt nur wenige Pianisten auf der Welt, die der immensen Herausforderung, Rachmaninows „Préludes“ als Zyklus aufzuführen, so souveran gewachsen sind, wie Boris Giltburg.