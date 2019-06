Konzert in Duisburg : Philharmonische Serenade begeistert das Publikum

Duisburg Die 1170 geweihte Abtei Hamborn bildet mit ihrem Kreuzgang einen stimmungsvollen Rahmen für die Duisburger Serenadenkonzerte.

Den Rahmen bildeten zwei jeweils viertelstündige Meisterwerke der Wiener Klassik. Zuerst kam das Hornquintett Es-Dur KV 407 (1782) von Wolfgang Amadeus Mozart in der Besetzung Magdalena Ernst (Horn), Teruko Habu (Violine), Lolla Süßmilch und Tonio Schibel (Viola) sowie Friedmann Dreßler (Violoncello). Nach der Pause gab es noch das gleichfalls in Es-Dur stehende (und offenbar von Mozarts Hornquintett inspirierte) Sextett op. 81a von Ludwig van Beethoven, das dieser wahrscheinlich 1795 (also mit 25 Jahren) komponierte, aber erst 15 Jahre später zum Druck gab (daher die irreführend hohe Opuszahl). Hier kam im Kreuzgang zu der Bowen-Besetzung noch David Barreda Tena als zweiter Hornist.

Im zweiten Serenadenkonzert am Dienstag, 16. Juli, um 20 Uhr, spielt das Sonos-Trio, gleichfalls aus den Reihen des Orchesters unserer Stadt, Werke für Streichtrio von Mozart, Joseph Haydn und Mieczyslaw Weinberg. Karten zu elf Euro, ermäßigt 6,50 Euro, gibt es am einfachsten per Mail an karten@theater-duisburg.de.