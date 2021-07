Kultur in Duisburg : Philharmoniker versprühen sommerliche Freude mit Haydn

Kultur in Duisburg

Duisburg In dem für diese Saison letzten Philharmonischen Konzert gab es in Duisburg eine halbszenische Aufführung der Oper „Der Apotheker“ von Haydn.

Mit Joseph Haydns dritter Oper „Lo speziale“ („Der Apotheker“) wurde 1768 das neue fürstliche Opernhaus auf Schloss Esterháza in Ungarn eröffnet. Er verwendete dabei ein Libretto von keinem geringeren als Carlo Goldoni, das Haydn (oder wer auch immer, das ist nicht belegbar) allerdings massiv zusammenstrich: Drei Rollen und etwa ein Drittel aller Szenen fielen weg. In der lebensprallen Charakterzeichnung und der windungsreichen Intrigenhandlung ist die Handschrift des großen italienischen Komödiendichters allerdings immer noch klar zu erkennen. Haydn schrieb dazu eine prickelnde, kurzweilige Musik, die ein virtuoses Stimmfeuerwerk abbrennt und oft bildhaft (bis hin zur Vertonung von Verstopfung) wirkt – es ist kaum zu verstehen, warum dieser turbulente Opernspaß im Repertoire nicht dauerhaft heimisch werden konnte.

Zur Handlung: Dem alten Apotheker Sempronio sind die Verehrer seines Mündels Grilletta ein Dorn im Auge. Er möchte die junge Schöne nämlich am liebsten selbst heiraten. Grilletta gefällt diese Aussicht ganz und gar nicht. Sie hat sich schon des reichen Stutzers Volpino zu erwehren, dabei gehört ihr Herz doch längst dem schüchternen Apotheken-Gehilfen Mengone. Da ist das übliche Happy End bald fällig: Zwei finden zueinander – und zwei schauen in die Röhre.

Impf-Zertifikate in Langenfeld und Monheim

Impf-Zertifikate in Langenfeld und Monheim : Digitaler Impfpass fordert Apotheker

Der Niederländer Jan Willem de Vriend, in der nun zu Ende gegangenen Saison 2020/21 Erster Gastdirigent der Duisburger Philharmoniker, hatte gemeinsam mit der Regisseurin Eva Buchmann eine halbszenische Produktion des Stückes erarbeitet, die unter anderem in der Kölner Philharmonie, der Tonhalle Zürich und im Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt für Begeisterung gesorgt hatte. Im Zentrum der quirligen Inszenierung steht ein klappriger Fiat 500, der rollende Apotheke, Kräutergarten und Duschkabine zugleich ist – und bei Bedarf noch manches mehr.