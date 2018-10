Duisburg: Phantom-Haltestelle für Demenzkranke

Duisburg Die Duisburger Verkehrsgesellschaft hat an einem Seniorenheim eine sogenannte Schein-Bushaltestelle errichtet. Sie soll Demenzkranken mit Heimweh helfen.

Eine Bushaltestelle, die eigentlich gar keine ist: Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) hat am Walter-Cordes-Wohnstift in Duisburg-Röttgersbach eine sogenannte Schein-Bushaltestelle errichtet. An dem typischen Haltestellenschild mit der Aufschrift „Walter-Cordes Wohnstift“, hängt zwar ein fiktiver Fahrplan und es gibt auch ein paar Sitzgelegenheiten, ein Bus hält dort jedoch nicht. Schein-Bushaltestellen dienen als Erinnerungspunkt für Demenzkranke.

„Wir freuen uns über die Unterstützung der Duisburger Verkehrsgesellschaft, denn die Haltestelle hilft uns dabei, die Sicherheit der Bewohner besser im Blick zu haben“, sagt Wolfgang Heling, Einrichtungsleiter des Walter-Cordes-Stifts. „Menschen mit Demenz- oder Alzheimer-Erkrankung haben kaum noch ein Kurzzeitgedächtnis und leben mit zunehmendem Erkrankungsgrad mehr und mehr in der Vergangenheit“, so Heling weiter.

Die Bewohner der Einrichtung würden sich in die längst vergangene Zeit und in ihre alte Umgebung zurücksehnen, weshalb sie meist sehr unruhig seien und weg wollten. Hier leistet die Schein-Bushaltestelle laut dem Einrichtungsleiter wertvolle Dienste. Im festen Glauben an die Möglichkeit der Heimfahrt, warten die Bewohner dort auf den nächsten Bus. Manchmal reichen schon zwei Minuten des Wartens und der Bewohner hat vergessen, warum er an Ort und Stelle ist. Dann geht er wieder zurück in die Einrichtung. Und das Heimweh ist ein wenig weniger.