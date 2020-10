Homberger Kinder leben den Martinsgedanken : Laternen im Internet

Duisburg Mit einer ungewöhnlichen Aktion will die Homberger Pfarrei St. Franziskus dafür Sorge tragen, dass die Kinder auch etwas vom Sankt-Martins-Gedanken erfahren, auch wenn der Laternenumzug ausfallen muss.

In den vier Kindergärten der Homberger Pfarrei St. Franziskus bastelt jedes Kind in diesem Jahr zwei Laternen. Eine für die eigene Wohnung und eine, die ganz im Sinne des Martinsfestes verschenkt wird – zum Beispiel an Altenheime, eine Demenz-Wohngruppe, das Krankenhaus und die Feuerwehr.