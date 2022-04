Kreisparteitag der CDU Duisburg : Ein Trikot zu Mahlbergs Abschied – Petra Vogt ist neue CDU-Parteichefin

Petra Vogt folgt Thomas Mahlberg an der Spitze der Partei in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Petra Vogt (52) ist die neue Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Duisburg. Die Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Landtagsfraktion wurde am Freitagabend auf dem Kreisparteitag der Duisburger CDU im Steinhof in Huckingen gewählt.

Von den 114 Delegierten enthielten sich elf der Stimme, zwei Stimmen waren ungültig. Von den übrigen 101 Mitgliedern votierten zwei gegen Petra Vogt, 99 stimmten für sie. Dies entspricht einer Zustimmung von rund 98 Prozent

Petra Vogt ist Nachfolgerin von Thomas Mahlberg (57), der wie zuvor angekündigt sein Amt nach 23 Jahren zur Verfügung stellte. Er wollte nicht, dass Partei- und Fraktionsführung in einer Hand liegen.

Mahlberg ist mit Abstand dienstältester Kreisvorsitzender der CDU in NRW gewesen. In Erinnerung an die 23 Jahre bekam er von seiner Nachfolgerin ein MSV-Trikot mit der Rückennummer 23 geschenkt, dass er auch prompt anzog.

In seinem Bericht erinnerte er zuvor daran, dass Frieden die größte Errungenschaft der Politik in der Nachkriegszeit ist. Mahlberg gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Ukraine-Krieg bald vorbei ist: „Das beschäftigt mich, das bedrückt mich.“ Er kritisierte in diesem Zusammenhang Bundeskanzler Olaf Scholz, der Führung und „klare Kante“ vermissen lasse.

Die Bundestagswahl sei aus Sicht der CDU „ein Fiasko“ gewesen. Als vierter Nachrücker der Partei sieht er zumindest für sich persönlich die Chance, vielleicht doch noch in den Bundestag einzuziehen.

Beim Parteitag im Steinhof demonstrierten die Christdemokraten Geschlossenheit. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Auf lokaler Ebene habe die CDU insbesondere auf den Feldern Sicherheit und Ordnung sowie Wirtschaft gute Arbeit geleistet. So müsse die Wirtschaftsförderung unter Führung von Rasmus C. Beck noch besser ausgestattet werden, und der Weggang von Wirtschaftsdezernent Andree Haack nach Köln hinterlasse eine große Lücke, die kompensiert werden müsse.

Mahlberg nahm die Taskforce Schrottimmobilien vor der Kritik von Grünen und Linken in Schutz und gab ein klares Bekenntnis zur Verlängerung der Osttangente ab. Scharf kritisierte der scheidende Parteichef den Versuch, die Tochter der inzwischen zurückgetretenen NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser auszuspähen. „Solche Mittel anzuwenden – das ist für mich unbegreiflich“, so Mahlberg an die Adresse der SPD-Landtagsabgeordneten Sarah Philipp. Er habe in seiner Zeit als Abgeordneter immer gewusst, was sein Büro tut und wer worauf Zugriff hatte. Am Ende dankten ihm die Teilnehmer des Kreisparteitages, in dem sie aufstanden und stehend applaudierten.

In ihrer Vorstellungsrede erinnerte Petra Vogt an ihre Anfänge im Landtag und an eine Anfrage an die Landesregierung bezüglich des damaligen „Problemhauses“ in Bergheim. Als Antwort zur Einschätzung der Situation habe der damalige Innenminister Ralf Jäger lediglich auf Integrationsprogramme des Landes verwiesen.

Für die anstehende Landtagswahl zeigte sie sich optimistisch: „Wir können diese Wahl gewinnen, und wir werden diese Wahl gewinnen.“ Dank der von der CDU geführten Landesregierung sei NRW wieder das Industrieland Nummer eins und das wolle man auch bleiben.

Gastredner war der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen, der Mahlbergs Leistung für die CDU in Duisburg würdigte und den Parteitag auf die anstehende Landtagswahl einschwor. Der „entschiedene Kurs“ der Landesregierung unter Ministerpräsident Hendrik Wüst müsse fortgesetzt werden, so Kufen.