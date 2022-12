Caritas Duisburg Ulrich Fuest geht nach 35 Jahren in den Ruhestand

Davon profitierte bereits die neue Vorständin Julia Schröder in der gemeinsamen Einarbeitungsphase. Die Diplom-Pädagogin war 17 Jahre beim Caritasverband Hagen tätig und dort zuletzt Bereichsleitung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie der Sozialen Dienste. Nun sucht sie bei der Caritas in Duisburg eine neue Herausforderung und freut sich, dabei auch die Stadt selber kennenzulernen. Julia Schröder wurde vom Caritasrat zum 1. Januar 2023 in den Vorstand gewählt.