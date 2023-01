Offener Brief an den Oberbürgermeister Wedauer wenden sich im Streit um die Platanen an den Petitionsausschuss

Am 12. November habe man eine Veranstaltung zur Information betroffener Bürger an der Wedauer Straße durchführen wollen, zu der der Stadtentwicklungsdezernent eingeladen gewesen sei. Es sei aber kein Vertreter der Stadt erschienen, so dass man die Fragen von 60 Bürgern im Anschluss per E-Mail an den Oberbürgermeister übermittelt habe. „Die Antworten des Bürgerreferats waren sehr pauschal und gingen nicht auf die geäußerten Fragen der Anwohnerschaft ein.“