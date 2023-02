Streit in Duisburg Platanen in Wedau sollen am Samstag gefällt werden

Der Rat der Stadt Duisburg hatte in seiner Sitzung am 19. September 2022 über den Ausbau der Wedauer Straße vom Kalkweg bis zur Masurenallee in Duisburg-Süd entschieden. Zuvor wurde die Vorlage im Gremienverlauf in die Bezirksvertretung Süd, im Ausschuss für Umwelt, Klima und Naturschutz sowie im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr und in den Haupt- und Finanzausschuss eingebracht und beraten. Der Ausbau der Wedauer Straße sei also „das Ergebnis eines umfangreichen demokratischen Entscheidungsprozesses“, so die Stadt.