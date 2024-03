Arbeitsplätze, Gehalt, Mitbestimmungsrecht Ist die medizinische Versorgung im Duisburger Süden in Gefahr?

Es wird gekürzt, es wird gestrichen. Aufgebaut wird aber nicht. Die Lage an den Duisburger Sana Kliniken hat sich über die vergangenen Jahre sichtlich zugespitzt. Die Krankenhausstandorte im Duisburger Süden seien in Gefahr, sagen Beschäftigte der ansässigen Kliniken, sie sorgen sich um die medizinische Versorgung in Duisburg und der weiteren Umgebung. Mitarbeiter demonstrierten, forderten Klarheit in der Kommunikation, die Gewerkschaft Verdi startete eine Petition „für den Erhalt der Wedau Kliniken und des Bertha-Krankenhauses Rheinhausen und ihres medizinischen Angebots“.