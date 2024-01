Pegel steigt über Weihnachtsniveau Weitere Zuwege an Duisburgs Deichen werden gesperrt

Zudem haben die Wirtschaftsbetriebe weitere Zufahrten zum Rhein gesperrt. Ab Freitag werden laut des aktuellen Sperrplans am Deich Laar/Beeckerwerth in Höhe des Deichparks Laars Sperren aufgebaut, so die Wirtschaftsbetriebe. Somit werden alle Zugänge zum Deichpark gesperrt, der Deichkronenweg und die Aufgänge von der Straße her bleiben jedoch offen. „Hintergrund ist, dass der dortige asphaltierte Weg direkt am Wasser liegt. Es besteht daher Gefahr durch Wasserübertritt, insbesondere durch Wellenschlag von Schiffen beziehungsweise infolge von starkem Wind“, so die Wirtschaftsbetriebe.