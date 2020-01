Kostenpflichtiger Inhalt: Wie Privatdetektive arbeiten : Mr. Marple

Detektiv Patrick Kurtz bei der Arbeit. Foto: Patrick Kurtz/Stefanie Schumacher

Duisburg Patrick Kurtz betreibt eine Detektei mit 30 Betriebsstätten in Deutschland. Er und seine Kollegen ermitteln unter anderem in Duisburg, Düsseldorf und am Niederrhein. Ein Gespräch über die Herausforderungen seines Jobs, Betrug, Observationen und das Retten von Leben.