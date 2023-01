Tipps von Pater Tobias Gute Vorsätze für 2023 – „Durchhalten kann ganz einfach sein“

Der Pater läuft fast jede Woche einen Marathon. Seine ersten großen Spendenmarathon im Jahr 2023 wird er am tiefsten Punkt der Erde am Toten Meer am 5. Februar laufen. Er läuft für sein Projekt „Gesundes Schulfrühstück". „Damit Kinder morgens gut frühstücken und damit besser lernen können'', so der Marathon-Pater.