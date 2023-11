Pater Tobias Breer Duisburger Pater läuft Antarktis-Marathon

Ein katholischer Priester startet im Januar 2024 als einziger Deutscher beim „White Continent Marathon“ in der Antarktis. „Um diese Strecke zu bewältigen, muss ich wieder über meine Grenzen hinaus gehen“, erklärte der Duisburger Pater Tobias Breer am Mittwoch. Der 60-Jährige will mit dem Extrem-Marathon Spenden erlaufen, damit Kinder an einer Förderschule in Oberhausen neue Sport-Rollstühle erhalten.