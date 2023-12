Pater Tobias Breer „Der gute Zweck motiviert mich“

Duisburg · Der Priester der Gemeinde Herz-Jesu in Duisburg-Neumühl läuft seit Jahren einen Marathon nach dem anderen und sammelt dabei Spenden. Rund 190 Läufe hat er hinter sich, auch extreme in Oman oder in Togo. Für den nächsten bereitet sich der Ordensmann bereits vor – diesmal geht’s in die Antarktis.

08.12.2023 , 16:01 Uhr

Pater Tobias Breer, neben seinen vielen Trophäen und Medaillen. Foto: Leonie Miß