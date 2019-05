Pater Herman wird 80 : Ein Mann der Begegnung

Duisburg Seit 1975 prägt Pater Herman Olthof das Gesicht der Karmelgemeinde. Am Donnerstag wird er 80.

Seit 44 Jahren prägt Pater Herman Olthof die Karmelgemeinde. Nicht nur diese vielen Jahre, die er hier in Duisburg in der einstigen Klosterkirche wirkt, machen ihn zu einem besonderen Geistlichen. Viele Menschen kommen zu ihm und seinen Gottesdiensten, weil der Ordensmann für eine Spiritualität steht, die auf den Kern des Glaubens zielt. Auch Kirchenferne und Nicht-Katholiken sind von seinen Predigten, seiner Menschlichkeit und seiner Ausstrahlung tief beeindruckt. Am 23. Mai 1939 wurde Pater Herman in einem kleinen niederländischen Dorf geboren (im Niederländischen wird Herman nur mit einem „n“ geschrieben). Sein Vater war Bierbrauer. Pater Hermans Eltern hatten zwölf Kindern, von denen heute noch elf leben. Am kommenden Wochenende wird Pater Herman in die Niederlande fahren, um dort mit sieben Schwestern und drei Brüdern seinen Geburtstag nachzufeiern.