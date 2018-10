Duisburg: Pastor in Homberg wegen Sex-Chats entlassen

Duisburg Ein Priester des Bistums Münster ist entlassen worden, nachdem bekannt geworden war, dass er im Chat mit einem Mann pornografische Inhalte ausgetauscht hatte. Der Geistliche aus Brasilien war in Duisburg eingesetzt.

Ein Priester aus dem brasilianischen Bistum Dourados, der im Rahmen einer Sabbatzeit seit einem Jahr als Pastor in der Pfarrei St. Franziskus Duisburg-Homberg im Bistum Münster eingesetzt war, ist am 2. Oktober mit sofortiger Wirkung von dieser Aufgabe freigestellt worden. Dies teilte das Bischöfliche Generalvikariat am Sonntag mit.