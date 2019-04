Huckingen : Passion und Ostern in der Evangelischen Kita

Huckingen (RPN) In der Passionszeit und vor allem der Karwoche will die Evangelische Kita in Huckingen Jesus auf der Spur sein. Die Gottesdienste, die für alle offen sind, werden in der Kita, Angerhauser Straße 93, gefeiert.

