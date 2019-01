Pasadena Roof Orchestra im Stadttheater: Abschied mit perfektem Timing

Duisburg Im vollbesetzten Duisburger Stadttheater feierte Bernd Albani nach 30 Jahren mit einem erstklassigen Konzert des legendären Pasadena Roof Orchestra seinen Abschied als Konzertveranstalter.

Ein besseres Timing konnte es kaum geben: Bernd Albani feiert seinen 80. Geburtstag, die Reihe „Jazz live“ feierte das 30-Jährige und das Pasadena Roof Orchestra aus England startete mit dem Konzert im Stadttheater ebenfalls in ein Jubiläumsjahr: Das Orchester besteht genau 50 Jahre. Bernd Albani erinnert sich an die Anfänge, als der Büro-Einrichter aus Liebe zum traditionellen Jazz begann, selbst Konzerte zu veranstalten. Er war zunächst ein Nobody in der Szene. „Die Jungs hatten natürlich Angst, kein Geld zu bekommen. Aber das hat nie ein Problem gegeben“, sagt er dem Publikum. Mit eigenem Geld und auf eigenes Risiko machte er sich einen Namen. Zu Hazy Osterwald entwickelte sich eine Freundschaft, ebenso zu Rod Mason. Seine Auflistung der Bands und Musiker, die er in den vergangenen 30 Jahren engagierte, ist das „Who is Who“ der traditionellen Jazz-Szene.