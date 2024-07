Auf Einladung von Bärbel Bas Parlamentspräsidenten aus deutschsprachigen Ländern in Duisburg eingetroffen

Auf Einladung von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas trafen sich am Mittwoch die Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der deutschsprachigen Länder im Duisburger Rathaus. Dort nahm sie auch Oberbürgermeister Sören Link in Empfang. Die hochrangigen Gäste trugen sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Anschließend tauschten sie sich im Rahmen einer zweitägigen Tagung über aktuelle politische Themen aus.