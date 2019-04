Anwohner in Huckingen sind genervt : Parkplatz-Problem vor der Albert-Schweitzer-Grundschule

Huckingen Wegen Bauarbeiten sind vor der Albert-Schweitzer-Grundschule in Huckingen derzeit noch mehr Stellplätze blockiert als ohnehin schon.

„Da sind nochmal elf Parkplätze einfach weg“, ärgert sich Herbert Scholzen. Als Anwohner der Albert-Schweitzer-Grundschule ist er ohnehin schon leidgeprüft; viele Eltern missachten die angebotene Elternhaltestelle in der Straße „Im Ährenfeld“, setzen ihre Kinder stattdessen direkt vor der Grundschule ab und blockieren dabei auch den Parkplatz des Schulbusses – der ist von 8 bis 14 Uhr ausschließlich für den Bus reserviert. Elternhaltestellen sollen den Verkehr vor Schulen, insbesondere vor Grundschulen, entzerren und so dazu beitragen, dass der Schulweg sicherer wird. Dass sie nicht direkt vor der Schule sind, ist gewollt: Mindestens 250 Meter Abstand zwischen Schule und Elternhaltestelle em­pfiehlt der ADFC. Hauptargument: Sonst wird der Verkehr im Umfeld der Schule nicht wie gewollt entzerrt.

Die Anwohner rund um die Schule haben darüber hinaus mit dem vielen Verkehr zu kämpfen, morgens oder nach Schulschluss gleiche die Albert-Schweitzer-Straße oft einem Hindernisparcours, sagt Scholzen. Und jetzt ist noch ein neues Problem dazugekommen. „Ein Bauzaun blockiert noch elf Parkplätze zusätzlich, außerdem macht er das Parken auf einem der drei Behindertenparkplätze unmöglich“, erläutert Scholzen. Das verschärfe die ohnehin angespannte Parksituation noch mehr. Der Huckinger sorgt sich vor allem um die vielen älteren Anwohner in der Gegend. „Wenn die dann so weit vom Auto laufen müssen, das kann es ja auch nicht sein.“

Mit Blick auf die kommenden Neubürger des Bauprojekts Am Alten Angerbach rechnet Herbert Scholzen mit einem ähnlichen Verkehrskollaps wie an der St.-George’s-School in Ungelsheim. „Dann kriegt man hier bald überhaupt keine Parkplätze mehr“, befürchtet der Duisburger.

„Die Absperrung der Parkplätze wurde für eine Baustelle von Januar bis August beantragt. Es sollen Arbeiten auf dem Schulgelände stattfinden“, erklärt Stadtsprecher Sebastian Hiedels. Ein wenig länger müssen die Anwohner die Parkbehinderung also noch hinnehmen, die Parkplätze selber bleiben aber auch in Zukunft bestehen. Auch in Bezug auf die kontroverse Elternhaltestelle hat die Stadt Duisburg gute Nachrichten. So hat das Netzwerk „Duisburg. Aber sicher!“ zum Beginn des neuen Schuljahres 2019/2020 einige Aufklärungsaktionen rund um die Elternhaltestelle und ihre Vorteile geplant, die dann auch die Albert-Schweitzer-Straße entlasten sollen – und damit auch die Anwohner in der Nähe der Grundschule.