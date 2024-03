Evangelische Kirche in Duisburg So feiern die Süd-Gemeinden in diesem Jahr Ostern

Rheingemeinde in Wanheim und Wanheimerort Ostern wird in Wanheim und Wanheimerort besonders feierlich, denn Engagierte der Evangelischen Rheingemeinde Duisburg haben besondere Gottesdienste für die Gläubigen vorbereitet. So feiert die Gemeinde am Karfreitag um 11:15 Uhr in der Gnadenkirche einen Abendmahlsgottesdienst und um 9:45 Uhr einen in der Wanheimer Kirche. Die Osternacht am Karsamstag, den 30. März, feiert die Gemeinde in der Gnadenkirche um 22 Uhr. Es soll wieder ein Osterfeuer vor der Kirche geben, und nach der Feier lädt die Gemeinde zu einem kleinen, gemütlichen Osteressen in der Gnadenkirche ein. Wer aus Wanheim einen Fahrdienst benötigt, fragt unter Tel.: 0203 771321 nach. Am Ostersonntag feiert die Gemeinde um 10 Uhr am Vogelsangplatz einen Abendmahlsgottesdienst mit anschließendem Osterfrühstück. Einen Familiengottesdienst mit Abendmahl feiert die Gemeinde um 11.15 Uhr in der Wanheimer Kirche – mit anschließendem Ostereiersuchen und Osterfrühstück. Gleiches gibt es um 11:15 Uhr auch in der Gnadenkirche Wanheimerort - ebenfalls mit Osterfrühstück und Ostereiersuche.