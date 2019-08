Orgelkonzert in Hamborn : Orgelprofessor wurde seinem guten Ruf gerecht

Duisburg Jürgen Kursawa beim Sommerlichen Orgelkonzert in der Abteikirche Hamborn.

Das katholische Bistum Essen schickt seine sechs Sommerlichen Orgelkonzerte seit diesen Sommerferien erstmals nicht nur in die Probsteikirche St. Urbanus in Gelsenkirchen (jeden Montag) und in die Liebfrauen-Kirche in Bottrop-Eigen (jeden Mittwoch), sondern auch jeden Freitag in die Abteikirche St. Johann in Duisburg-Hamborn (die RP berichtet regelmäßig). Den vierten Abend der Konzertreihe gestaltete jetzt Jürgen Kursawa, ehemaliger Essener Domorganist und aktueller Orgelprofessor an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf.