Konzerte des Internationalen Orgelfestivals in Duisburg David Schollmeyer spielt Jazz und Beatles-Songs in der Salvatorkirche

Der Organist David Schollmeyer wechselte schon im vergangenen Jahr in der Salvatorkirche mühelos von Gershwin zur Filmmusik. Nun schlägt er den Bogen von bekannten Jazz-Standards zu den Hits der Beatles, bei denen alle Fußspitzen und mehr mitschwingen. Bei den Jazz-Standards sind etwa „Take the A-Train“, „The Girl from Ipanema”, „Greensleeves”, „Someday my prince will come” und mehr dabei.