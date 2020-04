Norden von Duisburg betroffen : Ordnungsamt stellt Verstöße gegen Kontaktverbot fest

Duisburg Polizei und Ordnungsamt haben am Sonntag im gesamten Duisburger Stadtgebiet die Einhaltung des Kontaktverbots kontrolliert. Dabei wurden insbesondere im Norden der Stadt abermals Verstöße festgestellt.

Am Sonntag haben Ordnungsamt und Polizei in Duisburg umfangreiche Kontrollen im Zusammenhang mit den in NRW geltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Coronavirus-Erkrankung in Parks und auf Grünflächen durchgeführt.