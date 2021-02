Närrische Stimmung in Kleingartenanlage : Ordnungsamt löst illegale Karnevalsparty in Duisburg auf

Ordnungsamt löst illegale Karnevalsparty in Duisburg auf

Närrische Stimmung in Kleingartenanlage

Eine illegale Karnevalsparty wurde in Hamborn aufgelöst – sonst blieb alles ruhig. Foto: dpa/Britta Pedersen

Duisburg Die Karnevalstage sind in Duisburg sehr ruhig verlaufen. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes mussten von Altweiber bis einschließlich Rosenmontag nur einmal in größerem Umfang eingreifen.

Am Karnevalssamstag mussten die Ordnungshüter zu einer privaten Feier in einer Kleingartenanlage im Hamborn. In einer Gartenlaube fand dort eine Karnevalsparty statt, bei der gegen die Corona-Bestimmungen verstoßen wurde.