Kleinkunsttheater „Die Säule“ Wie wichtig es ist, ernst zu sein

Ganz passend zum Jahresbeginn heißt das Stück „The Importance of Being Earnest“ von Oscar Wilde. Und wie aufregend und kurzweilig die Komödie sein kann, die davon handelt, wie wichtig es ist, ernst zu sein – oder eben gerade nicht – zeigen die Darsteller und Darstellerinnen am Samstag, 3. Februar um 20 Uhr und am Sonntag, 4. Februar um 15.30 Uhr in der Säule in Duisburg.