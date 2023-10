Orange Planet Theatre in Duisburg Shakespeare in word and music

William Shakespeare war in seiner Schaffenskraft unglaublich fleißig. 36 Bühnenstücke schuf er, sechs Verdichtungen und 154 Sonette. Das Orange Planet Theatre, 2018 von der Duisburger Schauspielerin Susanne Monnerjahn gegründet, und als einziges rein englisch sprachiges , international besetztes Ensemble, hat zwei spannende Auftritt mit „Shakespeare in word and music“ in Duisburg und in Düsseldorf.