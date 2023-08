Orange Planet Theatre in der „Säule“ Lang lebe die Kurzgeschichte!

Insgesamt sind es acht Schauspielerinnen und Schauspieler aus verschiedenen Ländern, die im Spiel vereint sind und in Englisch auftreten. Bei der szenischen Lesung in Duisburg sind es sechs Mitwirkende, die fünf beliebte Klassiker internationaler Short Stories interpretieren, und zwar am Sonntag, 10. September, um 15.30 Uhr im Kleinkunsttheater „Die Säule“ an der Goldstraße in der Stadtmitte.