Antrag der Opposition : Parteien fordern für 2023 eine Ratssitzung mehr

Duisburg Ratssitzungen zum Teil bis spät in die Nacht – das ist ehrenamtlichen tätigen Ratsmitgliedern nicht zuzumuten und sollte im Sinne der Vereinbarkeit von Mandat und Beruf und Familie nicht die Regel sein, fordern jetzt vier Parteien im Rat der Stadt.

In einem gemeinsamen Antrag sprechen sich Grüne, Linke, FDP und Junges Duisburg daher für eine Erweiterung des aktuellen Sitzungsplans für 2023 aus. Die Verwaltung wird in dem Antrag darum gebeten, im Sitzungsplan mindestens eine Sitzung mehr zu berücksichtigen und darüber hinaus auch einen Bedarfstermin einzuplanen.

Über den Antrag soll in der kommenden Sitzung am Montag, 19. September entschieden werden. Die vorangegangenen Ratssitzungen hätten sich nach Auffassung der Antrag stellenden Partien „aufgrund von sehr langen Tagesordnungen oft extrem in die Länge gezogen“, was zu einer unnötigen Belastung der ehrenamtlich aktiven Ratsmitglieder geführt habe.