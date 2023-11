Im Fitnessstudio attackiert Opfer von Messerattacke in Duisburg sagt vor Gericht aus

Er habe am Tattag im Fitnessstudio in Duisburg trainieren wollen und sei in der Umkleide gewesen, als er plötzlich einen markerschütternden Hilfeschrei aus der Dusche gehört habe. „Ich habe gemerkt, da ist jemand in Todesangst. Ich wollte dann dahin, aber der Angeklagte kam mir schon entgegen und stach mit einem Aufschrei in meine rechte Seite. Was er geschrien hat, konnte ich nicht verstehen. Ich glaube, etwas Arabisches.“