„La Traviata“ in Duisburg Schön, klug, warmherzig – und unheilbar krank

Violetta Valéry ist schön, klug, warmherzig - und unheilbar krank. Ihr Lebensweg als Edelkurtisane ist vorgezeichnet, Darin ist kein Platz für privates Glück, auch nicht für ihre Liebe zu dem jungen Alfredo Germont, der ihr Herz erobert und sie aus dem Teufelskreis der käuflichen Liebe in eine sorgenlose Privatsphäre retten will. Dort trifft sie ihr Verhängnis in Gestalt von Alfredos Vater Giorgio Germont.