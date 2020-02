Opernhaus mit der Prinzengarde : Stadttheater wurde zu Duisburgs Gürzenich

Duisburg In einem über vierstündigen Programm zeigte die Duisburger Prinzengarde am Samstagabend wieder einmal, dass sie durchaus mit dem Kölner Karneval mithalten kann.

Doch dann hob sich der rote Vorhang unter den Klängen der Musikkorps. Die Show, die von Michael Jansen moderiert wurde, konnte beginnen. Vielumjubelter Star des Abends war seine Tollität Prinz Sascha I. mit seinen Liedern. Rote Leuchtstäbchen gingen in die Höhe und „Duisburg Helau“ wurde unzählige Male gerufen.

Es gab an diesem Samstagabend jede Menge Höhepunkte. Den Anfang machten zwei „Huusmeister vom Bundesdaach“. Bereits seit 1994 stehen Frank Fander mit der Gitarre und Axel Foppen mit seinem umgebauten Besen auf der karnevalistischen Bühne. Ihr Auftritt setzte sich aus einer Mischung von Liedbeiträgen mit bekannten Melodien und Zwiegesprächen rund um das politische Geschehen in Berlin zusammen. Da ging es um „Ursula von der Leine“, „Annegret Kamp-Knarrenbauer“, den Klimawandel und die Straßenmaut. Ein lustiger Anfang!

Einen tollen Auftritt hatten die „Westerwaldsterne“ aus Uckerath. 35 Tänzerinnen und Tänzer zeigten Kombinationen von akrobatischen Showdarstellungen und Gardetanz. Als Lästermaul kam anschließend Ludger K. auf die Bühne. Dieser Mann ist politisch, zynisch und ganz schön frech. Sein frecher Humor begeisterte das Publikum. Er lästerte beispielsweise über Prominente, die „Apotheken-Umschau“ und über Omas, die 24 Stunden nur am Fenster hängen und beobachten: „So etwas nennt man heute Google Street new classic.“ Er erinnerte auch an alte Duisburger Zeiten.