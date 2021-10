Kultur in Ruhrort : „Opera e Motion“ als Gesamtkunstwerk

Kultur in Ruhrort

Ruhrort Bettina Rutsch und ihr „Fliegender Holländer“ im Ophardt Auditorium in Duisburg-Ruhrort: eine gelungene Verbindung von Tanz, Musik und Oper.

Jetzt hat sie sich die Reiseerzählung „Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski“ (1834) von Heinrich Heine und die Romantische Oper „Der fliegende Holländer“ (1843) von Richard Wagner vorgenommen. Herausgekommen ist eine Art choreografiertes Erzähltheater, das am Freitag im Ophardt Auditorium in Duisburg-Ruhrort Premiere hatte. Die zweite und zugleich (vorerst) letzte Vorstellung fand am Samstag statt.