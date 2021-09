Spektakuläres Kulturprojekt : Oper für alle im UFO auf dem Portsmouthplatz

Von links: Rocco Rescigno (Rocco), Florian Simson (Lenz) und Romana Noack (Admira) bei der Generalprobe. Die erste Aufführung findet am 1. Oktober statt. Für die insgesamt 13 Vorstellungen sind noch Karten erhältlich. Foto: Rainer Schlautmann

Duisburg Das neue Opern-UFO der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg steht jetzt an der Mercatorstraße. Dort sind insgesamt 13 Vorstellungen geplant. Jeweils 30 Menschen haben in dem UFO Platz.

Ein seltsames Etwas steht seit einigen Tagen auf dem Portsmouthplatz an der Mercatorstraße, in der belebten Nähe des Hauptbahnhofs: Ein rundes Zelt mit stählernen Nebenarmen, in Richtung Mercator One eine durchsichtige Blase als „Cockpit“.

Antwort auf die vielen Fragen der zahlreichen Passanten: Hier wird für ein Theaterstück geprobt, genauer gesagt für eine einstündige Oper für alle Menschen ab sechs Jahren. Hier ist die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg mit ihrem neuen Projekt „UFO – Junge Oper Urban“ das erste Mal gelandet – gefördert durch das Programm „Neue Wege“ des NRW-Kultursekretariats Wuppertal, entworfen von dem Architekturkollektiv raumlabor.berlin und gebaut von den Technischen Werkstätten der Rheinoper.

Die erste Uraufführung im „UFO“ steigt schon am Freitag, 1. Oktober, um 11 Uhr. Zusammen mit Duisburger Grundschulkindern haben die Librettistin Nikola Huppertz und das Kölner Klangkunstduo „Merzouga“ aus Eva Pöpplein (Elektronikerin und Tonmeisterin) sowie Janko Hanushevsky (E-Bassist und Radio-Autor) das Stück „Die unbedingten Dinge“ entwickelt.

Es spielt in der Zukunft, wo die Freunde Admira (Romana Noack, Sopran) und Lenz (Florian Simson, Tenor) als Erwachsene feststellen, dass im Jahr 2071 vieles besser ist, aber manches Wichtige fehlt: Als Kinder wussten sie, dass Himbeereis nach Sommer schmeckt und Fußballspielen unglaublich viel Spaß macht – doch jetzt ist alles anders und vieles vergessen.

Also beschließen Admira und Lenz, 50 Jahre zurück in ihre eigene Vergangenheit zu reisen, um all die „unbedingten Dinge“ wiederzufinden, die das Leben bedingungslos schön machen. Zusammen mit dem Publikum und den beiden „Klangmaschinisten“, den wie die beiden Ensemblemitglieder der Rheinoper gleichfalls mit der passenden Präsenz und dem gleichen schlagfertigen Humor ausgestatten Duisburger Philharmoniker Rocco Rescigno (Posaune) und Christopher „Fuchs“ Lamberty (Schlagwerk) unternehmen die Freunde eine Schnitzeljagd zu verlorengegangenen Worten und Klängen einer kostbaren Zeit, auch hinein in den umgebenden Stadtraum.

„Das ist jetzt kein ausgesprochenes Corona-Stück“, erklärte die Regisseurin Kerstin Steeb gegenüber der Presse, „aber die Pandemie hat uns schon die Frage gestellt, was verschwinden wird und ob das immer gut so ist.“

In das UFO passen 30 Personen. Es gibt noch Karten zu zehn Euro (ermäßigt sechs Euro) für die insgesamt 13 Vorstellungen. Der Portsmouthplatz ist nur der erste von acht „Landeplätzen“ in Düsseldorf und Duisburg. In zwei Spielzeiten werden hier acht neue Musiktheaterstücke für Kinder von acht bis zwölf Jahren entwickelt.