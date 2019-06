Mundio-Kulturreihe : Open-Air-Konzert in Mündelheim

Duisburg In der MunDio-Kulturreihe gastiert am Samstag, 29. Juni, die Gruppe Les Jetés L’encre aus Paris.

Sie sind in Paris zu Hause – am Montmartre, an einer Treppe in der Nähe der Sacré Coeur – im winzigen ‚Petit Théâtre du Bonheur‘, dem kleinen Theater des Glücks. Wer dorthin kommt, erlebt wunderbar verrückte Konzerte mit der Chansongruppe „Les Jetés de L´encre“. Die Atmosphäre ist einzigartig, ein bisschen, als sei die Zeit stehen geblieben. Herz und Sänger der Gruppe ist das Temperamentsbündel Gilles Maire (deutsch-franz. Chansonpreis ‚Sulzbacher Salzmühle‘, Prix Georges Brassens, Prix Georges Moustaki).