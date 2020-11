Wieder Ärger bei der Zulassungsstelle in Duisburg : Straßenverkehrsamt: Online-Termine waren schnell weg

Wieder Ärger bei der Zulassungsstelle in Duisburg

Beim Straßenverkehrsamt hatte es in der Vergangenheit immer wieder Unmut gegeben, weil es lange Wartezeiten gab. Zurzeit werden Termine nur online vergeben. Foto: RP/Jan Luhrenberg

Duisburg Es funktionierte nur wenige Minuten. Dann waren alle Termine bei der Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes schon wieder vergeben. Weitere Engpässe sind zu befürchten.

Beim Duisburg er Straßenverkehrsamt einen Termin zu bekommen, ist schon seit Monaten immer wieder ein Problem. Aktuell war die Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes an der Ludwig-Krohne-Straße in Duissern noch bis einschließlich Mittwoch, 4. November, für den Publikumsverkehr geschlossen.

Aufgrund bestätigter Corona-Infektionen bei zwei Mitarbeitern habe der Betrieb am Montag vorübergehend eingestellt werden müssen, hatte die Stadt am Dienstag berichtet. Kunden, deren Termine in den Zeitraum der Schließung fielen, würden ab Mittwoch neue Termine durch die Zulassungsstelle angeboten bekommen. Es sei aber wieder möglich, online Termine zu vereinbaren.