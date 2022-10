Online-Petition gestartet : „Hier drängt sich der Eindruck von Greenwashing auf“

Diese großen Bäume an der Wedauer Straße möchten viele erhalten. Foto: Mike Michel

WEDAU Alle Proteste, Unterschriftensammlungen und Menschenketten hatten nicht geholfen: Mit der Mehrheit von SPD und CDU hatte der Rat dem Ausbau der Wedauer Straße und der damit verbundenen Fällung von 26 großen Platanen zugestimmt. Nun gibt es eine Online-Petition gegen das Vorhaben.

Eigentlich ist die Sache durch den Ratsbeschluss politisch entschieden – aber die Gegner der Baumfällungen geben keine Ruhe. So gab es am Wochenende eine Fahrrad-Demo, die sich unter anderem auch gegen die Baumfällungen an der Wedauer Straße wandte.